У США сталася стрілянина на параді до Дня незалежності: шестеро загиблих (відео)

У містечку Хайленд-Парк біля Чикаго 4 липня невідомий влаштував стрілянину на параді до Дня незалежності США. Про це повідомляє Chicago Sun-Times.

Повідомляється, що в результаті стрілянини загинули шестеро людей, ще 16 отримали поранення.

За даними місцевих ЗМІ, озброєний злочинець відкрив вогонь через 10 хвилин після початку параду.

#UPDATE: The #Highland Park Fourth of July parade was suddenly halted when shots were fired about 10 minutes after the parade kicked off at 10 a.m. Monday, sending hundreds of people running for safety. pic.twitter.com/ZuS6wS8AB1