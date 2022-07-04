У США сталася стрілянина на параді до Дня незалежності: шестеро загиблих (відео)

Є жертви: вбиті та поранені

Біля Чикаго невідомий розстріляв натовп

У містечку Хайленд-Парк біля Чикаго 4 липня невідомий влаштував стрілянину на параді до Дня незалежності США. Про це повідомляє Chicago Sun-Times.

Повідомляється, що в результаті стрілянини загинули шестеро людей, ще 16 отримали поранення.

За даними місцевих ЗМІ, озброєний злочинець відкрив вогонь через 10 хвилин після початку параду.

#UPDATE: The #Highland Park Fourth of July parade was suddenly halted when shots were fired about 10 minutes after the parade kicked off at 10 a.m. Monday, sending hundreds of people running for safety. pic.twitter.com/ZuS6wS8AB1 — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) July 4, 2022

За словами свідків, невідомий встиг швидко зробити від 20 до 25 пострілів. Також повідомляється, що містечко охопила паніка після інциденту.

Нагадаємо, напередодні у Копенгагені сталася стрілянина в торговому центрі.

Перед цим в Осло сталася стрілянина у барі. Є загиблі та поранені.

Також у США сталася стрілянина в церкві, є жертви.

До слова, на початку червня декілька людей постраждали внаслідок стрілянини в лікарні американського міста Талса (штат Оклахома, США).

24 травня стрілянина сталася в початковій школі в окрузі Ювалде, Техас. За даними губернатора регіону Грега Ебботта, вогонь відкрив 18-річний учень середньої школи Сальвадор Рамос, який перед цим вбив свою бабусю. У результаті стрілянини в школі загинули 19 дітей та двоє дорослих. Серед постраждалих в результаті атаки – двоє поліціянтів, які прибули на місце події.

Перед цим у церкві в США сталася стрілянина: є жертви.

14 травня стало відомо, що у США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей.

12 квітня у метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених.

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