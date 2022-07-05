Байден прокоментував стрілянину під час параду до Дня незалежності США

Глава Білого дому пообіцяв не здаватися в боротьбі

Після стрілянини в передмісті Чикаго, жертвами якої стали шестеро людей, президент США Джо Байден виступив із заявою. Американський лідер пообіцяв не здаватися у боротьбі з «епідемією збройного насильства». Текст заяви президента опубліковано на офіційному сайті Білого дому.

Байден зазначив, що він і перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден «приголомшені безглуздим насильством із застосуванням вогнепальної зброї».

Президент США заявив, що в законі про обіг зброї було зроблено першу за 30 років значну зміну. Однак влада країни має зробити ще багато для перемоги над «епідемією збройного насильства». Байден обіцяв не здаватися у цій боротьбі.

«Я також звернувся до федеральних правоохоронних органів з проханням допомогти в термінових пошуках стрілка, який наразі залишається на волі... Я буду уважно стежити за тим, як ми дізнаємося більше про тих, чиє життя було втрачено, і молимось за тих, хто перебуває в лікарні з тяжкими травмами», – запевнив американський лідер.

Нагадаємо, у США сталася стрілянина на параді до Дня незалежності: шестеро загиблих (відео).

До слова, на початку червня декілька людей постраждали внаслідок стрілянини в лікарні американського міста Талса (штат Оклахома, США).

24 травня стрілянина сталася в початковій школі в окрузі Ювалде, Техас. За даними губернатора регіону Грега Ебботта, вогонь відкрив 18-річний учень середньої школи Сальвадор Рамос, який перед цим вбив свою бабусю. У результаті стрілянини в школі загинули 19 дітей та двоє дорослих. Серед постраждалих в результаті атаки – двоє поліціянтів, які прибули на місце події.

Перед цим у церкві в США сталася стрілянина: є жертви.

14 травня стало відомо, що у США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей.

12 квітня у метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених.