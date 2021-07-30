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    Стрілянина в Берліні: четверо людей постраждали

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    Стрілянина в Берліні: четверо людей постраждали
    Фото: Global Look Press/dpa

    Поліція займається пошуком нападника, місце злочину оточене

    Чотири людини були поранені внаслідок стрілянини на парковці біля будівельного магазині в Берліні. Поліція продовжує операцію та встановлення подробиць інциденту. Про це повідомляє місцеве видання Berliner Zeitung.

    Наразі продовжується масштабна операція поліції та пожежної частини по пошуку злочинця.

    Як відзначає пожежна охорона, четверо осіб, серед яких троє чоловіків та одна жінка - були поранені внаслідок стрілянини. Усім постраждалим була надана медична допомога й пізніше вони були госпіталізовані до лікарні.

    Злочинцеві вдалося втекти. Деталі події поки не уточнюються.

    Правоохоронці надалі встановлюють подробиці інциденту.

    За словами репортера dpa, місце злочину все ще оточене, і поліція опитує очевидців стрілянини.

    До слова, бейсбольний матч на домашньому стадіоні команди Washington Nationals у центрі столиці США довелося перервати через стрілянину поблизу спортивної арени.

    Теги: кримінал Німеччина поліція жінка стрілянина
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    Стрілянина в Берліні: четверо людей постраждали