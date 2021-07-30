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    НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро

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    Микола Чаус знайшовся 30 липня в Україні&nbsp; - НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро
    Микола Чаус знайшовся 30 липня в Україні 
    Фото з відкритих джерел

    Адвокат Чауса каже, що суддю забрала СБУ та везе його до Києва

    Наразі правоохоронці, які затримали колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, на зв'язок з детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) не виходили.

    «Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв'язок із детективами НАБУ не виходили. Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро», – йдеться в повідомленні НАБУ у Facebook.

    Адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомив, що колишнього суддю-утікача затримали співробітники Служби безпеки України.

    «Інформація про те, що СБУ його затримала, підтверджується... далі, швидше за все, СБУ його привезе до Києва... Можу припускати, що його привезуть в Антикорупційний суд для обрання запобіжного заходу», – сказав Кравець в ефірі телеканалу «Прямий».

    Додамо, що дружина українського судді Миколи Чауса – Світлана Чаус та його адвокат у Молдові Юліан Балан вважають, що на фото, яким супроводжувалися повідомлення про появу Чауса у селі Мазурівка, зафіксований саме він.

    Нагадаємо, сьогодні вдень Могилів-Подільський райвідділ поліції поінформував, що суддя Микола Чаус знайшовся. Як стало відомо «Главкому», повідомлення полісменам надійшло від старости села Мазурівка, що розповів, нібито у селі з’явився чоловік на ім’я Чаус Микола Олексійович, який повідомив, що був викрадений невідомими особами та є суддею Дніпровського райсуду міста Києва.

    До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.

    Також у коментарі «Главкому» глава прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Йон Каракуян повідомив, що справу про зникнення українського судді Миколи Чауса буде закрито після того, як встановлять його місцезнаходження.

    Як повідомляв «Главком», українського суддю Миколу Чауса було викрадено у Кишиневі 3 квітня після того, як він утік з України в сусідню республіку в 2016 році.

    Напередодні генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.

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    Теги: СБУ НАБУ адвокат викрадення суддя розслідування поліція Микола Чаус
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    НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро