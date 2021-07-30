НАБУ просить правоохоронців віддати Чауса детективам Бюро
Адвокат Чауса каже, що суддю забрала СБУ та везе його до Києва
Наразі правоохоронці, які затримали колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, на зв'язок з детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) не виходили.
«Станом на 15:30 правоохоронці, які, за нашою інформацією, затримали підозрюваного екссуддю Дніпровського районного суду міста Києва, на зв'язок із детективами НАБУ не виходили. Закликаємо правоохоронців дотримуватися закону і передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам Національного бюро», – йдеться в повідомленні НАБУ у Facebook.
Адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомив, що колишнього суддю-утікача затримали співробітники Служби безпеки України.
«Інформація про те, що СБУ його затримала, підтверджується... далі, швидше за все, СБУ його привезе до Києва... Можу припускати, що його привезуть в Антикорупційний суд для обрання запобіжного заходу», – сказав Кравець в ефірі телеканалу «Прямий».
Додамо, що дружина українського судді Миколи Чауса – Світлана Чаус та його адвокат у Молдові Юліан Балан вважають, що на фото, яким супроводжувалися повідомлення про появу Чауса у селі Мазурівка, зафіксований саме він.
Нагадаємо, сьогодні вдень Могилів-Подільський райвідділ поліції поінформував, що суддя Микола Чаус знайшовся. Як стало відомо «Главкому», повідомлення полісменам надійшло від старости села Мазурівка, що розповів, нібито у селі з’явився чоловік на ім’я Чаус Микола Олексійович, який повідомив, що був викрадений невідомими особами та є суддею Дніпровського райсуду міста Києва.
До слова, раніше джерела «Главкома» повідомляли, що скандальний суддя Чаус може «знайтися» на кордоні.
Також у коментарі «Главкому» глава прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Йон Каракуян повідомив, що справу про зникнення українського судді Миколи Чауса буде закрито після того, як встановлять його місцезнаходження.
Як повідомляв «Главком», українського суддю Миколу Чауса було викрадено у Кишиневі 3 квітня після того, як він утік з України в сусідню республіку в 2016 році.
Напередодні генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення Чауса причетні державні установи України.