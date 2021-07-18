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    У Вашингтоні через стрілянину евакуювали бейсбольний стадіон

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    У Вашингтоні через стрілянину евакуювали бейсбольний стадіон - У Вашингтоні через стрілянину евакуювали бейсбольний стадіон
    У Вашингтоні через стрілянину евакуювали бейсбольний стадіон
    Фото: АР

    Стрілянина сталася біля воріт третьої бази стадіону Nationals Park

    Бейсбольний матч на домашньому стадіоні команди Washington Nationals у центрі столиці США довелося перервати через стрілянину поблизу спортивної арени. Про це йдеться в повідомленні ABC News.

    «Команда підтвердила, що стрілянина сталася біля воріт третьої бази стадіону Nationals Park»,- зазначає телеканал.

    Коли почулися постріли, гра майже добігала кінця. Уболівальників попросили залишатися на своїх місцях через «інцидент» зовні, але потім усіх таки вивели зі стадіону.

    У департаменті столичної поліції повідомили, що під час збройного інциденту за межами стадіону двоє людей отримали вогнепальні поранення. Пізніше правоохоронці поінформували ще про двох поранених, яких забрали до лікарні.

    На момент зупинки гри господарі програвали з рахунком 8-4. Планується, що матч буде продовжений у неділю.

    Бейсбольна команда The Washington Nationals є членом Східного дивізіону, Національної бейсбольної ліги та Головної бейсбольної ліги США. З 2008 року вона проводить домашні матчі на стадіоні Nationals Park у Вашингтоні.

    Теги: США час стрілянина
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    У Вашингтоні через стрілянину евакуювали бейсбольний стадіон