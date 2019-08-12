Суд обрав запобіжний захід для ексдиректора каналу, на якому обматюкали Путіна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після оголошення вироку Нікі Гварамія повідомив журналістам, що має намір оскаржити вердикт

Після оголошення вироку Гварамія повідомив журналістам, що має намір оскаржити вердикт

Тбіліський міський суд обрав запобіжний захід для колишнього гендиректора телекомпанії «Руставі-2» Ніки Гварамії.

Про це пише видання «Грузія онлайн».

Генеральна прокуратура Грузії встановила розмір застави в розмірі 80 тисяч ларі (27,3 тисячі доларів), проте міський суд обрав заставу в розмірі 40 тисяч ларі ($13,6 тис.) - повідомляє видання.

Крім того, сторона звинувачення наполягала на тому, щоб суд заборонив Гварамії залишати Грузію без повідомлення слідчих органів до закінчення розслідування.

Після оголошення вироку Гварамія повідомив журналістам, що має намір оскаржити вердикт.

Як повідомлялося, у Грузії звільнили гендиректора телеканалу, ведучий якого обматюкав Путіна. Це сталося 17 липня, відразу ж після того, як власником телеканалу знову став бізнесмен Кібар Халваші.

Після відставки він заявив про політичні причини свого звільнення, підкресливши, що голова МЗС Росії Сергій Лавров і президент Росії Володимир Путін «вимагали» закрити телеканал.

Нагадаємо, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі з присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припиняв мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Наприкінці липня стало відоио, що грузинський журналіст Георгій Габунія, якого на два місяці відсторонили від роботи за образи президента РФ Володимира Путіна в прямому ефірі, зможе повернутися до роботи.