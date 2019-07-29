Суд у Москві оштрафував 18 кримчан затриманих під Верховним судом Росії



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Акція підтримки кримських татар, засуджених за першої бахчисарайською «справою Хізб ут-Тахрір» біля будівлі Верховного суду Росії. Москва, 11 липня 2019 року

Штрафи в обсязі по 20 тисяч рублів кожному були призначені 18 кримчанам

Суддя Таганського районного суду Москви Юлія Смоліна 29 липня призначила штрафи в обсязі 20 тисяч рублів 18 кримчанам, яких затримали під Верховним судом Росії 11 липня, де вони зібралися на підтримку фігурантів першої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

В ході судових засідань захист постійно вимагав забезпечити змагальність процесу, запросивши сторону обвинувачення, а також викликати для допиту свідків з числа співробітників поліції. Суд відхилив всі ці клопотання.

Кримчани, щодо яких був суд, на засідання не з’явилися, але надали письмові пояснення.

Адвокати звернули увагу суду на той факт, що несанкціоновані збори тривали 1 хвилину і 15 секунд, після чого пікетувальники виконали вимоги поліції та прибрали атрибутику, і також, на їхню думку, неправильну кваліфікацію правопорушення.

В одному випадку захист зазначив, що обвинувачуваний – Олександр Гавриков – взагалі був затриманий на сусідній вулиці.

«Таким чином, у його діях немає події та складу правопорушення», – сказав адвокат Костянтин Андреєв.

Окрім цього, адвокатка Ольга Гнєзділова зазначила під час засідання, що суддя призначає максимальн покарання, передбачене цією статтею, хоча в справі немає обтяжувальних обставин.

За словами Гнієзділової та інших адвокатів, на всі рішення будуть подані апеляційні скарги.

У нарадчу кімнату під час перебування там судді заходили сторонні особи: секретар суду, працівник адміністрації зі зв’язків із громадськістю, працівник канцелярії та невідомий чоловік.

Штрафи в обсязі по 20 тисяч рублів кожному були призначені Рустему Таїрову, Едему Абдуллаєву, Олександру Гаврикову, Кязиму Усеїнову, Наріману Ібраїмову, Зенуру Аппазову, Елеонору Ізмаїлову, Рустему Джелялову, Осману Хошу, Іззету Сайфуліну, Марлену Джемілєву, Ремзі Бейтуллаєву, Рефату Камілову, Осману Абдуразакову, Марлену Ахаєву, Едему Алієву, Еміну Рустемову та Аметхану Умерову.

Російська поліція 11 липня в Москві затримала 45 людей, які пройшли під будівлю Верховного суду Росії, щоб підтримати фігурантів першої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Активісти перебували під будівлею суду з плакатами «Наші діти не терористи», «Припиніть репресії в Криму».