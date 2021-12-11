Суддю КСУ обрали членом керівного органу Венеційської комісії

За статутом Венеційської комісії до складу бюро входять сім її членів

Сьогодні, 11 грудня, на 129-му пленарному засіданні Венеційської комісії заступника голови Конституційного суду України Сергія Головатого обрано членом бюро комісії, яке є її головним керівним органом. Про це повідомила пресслужба КСУ.

За статутом Венеційської комісії до складу бюро входять сім її членів: президент, три віцепрезиденти та чотири інші члени комісії.

Наразі оновлений склад бюро Венеційської комісії такий: президент – представник від Франції; три віцепрезиденти – представники від Ісландії, Мальти і Німеччини; чотири інших членів комісії – представники від Болгарії, США, Швейцарії та України.

Нагадаємо, засідання Конституційного суду для складання присяги суддями, призначеними президентом Володимиром Зеленським, будуть скликані після припинення повноважень або звільнення з посад суддів, призначених у період із 2013 до 2018 року.

Як відомо, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

Слід зазначити, що 14 липня цього року Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування ним указу про призначення Тупицького суддею КСУ. Наразі справа перебуває на апеляційному розгляді у Великій палаті Верховного суду.