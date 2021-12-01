Конституційний суд відмовився приводити до присяги суддів, яких призначив Зеленський

Зеленський «засмучений» відмовою Конституційного суду прийняти присягу у суддів, яких він призначив

Засідання Конституційного суду для складання присяги суддями, призначеними президентом Володимиром Зеленським, будуть скликані після припинення повноважень або звільнення з посад суддів, призначених у період із 2013 до 2018 року, мовиться в рішенні, розміщеному на сайті суду за результатами засідання 30 листопада.

«Конституційний суд України ухвалив: голові Конституційного суду України або судді Конституційного суду України, який виконує його обов’язки, скликати спеціальні пленарні засідання Конституційного суду України для складення присяги суддями Конституційного суду України, що їх призначив президент України указами від 26 листопада 2021 року №596/2021, №597/2021, після припинення повноважень або звільнення з посади на підставах, визначених у ст. 149 Конституції України, суддів Конституційного суду України, що їх призначив президент України за період 2013-2018 років», – наголошується в рішенні.

Зазначимо, що Володимир Зеленський «засмучений» відмовою Конституційного суду прийняти присягу кандидатів у судді КСУ на вакантні посади за президентською квотою, заявив речник голови держави Сергій Никифоров.

«Для Офісу президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ. Разом із тим президент сподівається, що у Верховному суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни», – написав Никифоров у фейсбуці 30 листопада.