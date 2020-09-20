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    200 тис. грн штрафів за кілька годин: у Херсоні з’явилися «коронавірусні» патрулі

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    У&nbsp;&laquo;коронавірусні&raquo; патрулі увійшли правоохоронці і чиновники - 200 тис. грн штрафів за кілька годин: у Херсоні з’явилися «коронавірусні» патрулі
    У «коронавірусні» патрулі увійшли правоохоронці і чиновники

    У Херсоні створили 20 патрульних груп

    У Херсоні з’явилися «коронавірусні» патрулі. У 20 груп увійшли правоохоронці і місцеві чиновники, які вже почали штрафувати за порушення карантину.  

    Про це йдеться у сюжеті каналу 2+2.

    Зазначається, що всього за кілька годин патрулювання патрулі виписали штрафів більш ніж на 200 тисяч гривен.

    Нагадаємо, Україна за минулу добу, 19 вересня, вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції. Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 19 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      175678
    • Хворіють
      94609
    • Одужали
      77512
    • Померли
      3557

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.

    Національна поліція України штраф Херсон карантин коронавірус
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