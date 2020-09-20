200 тис. грн штрафів за кілька годин: у Херсоні з’явилися «коронавірусні» патрулі
У Херсоні створили 20 патрульних груп
У Херсоні з’явилися «коронавірусні» патрулі. У 20 груп увійшли правоохоронці і місцеві чиновники, які вже почали штрафувати за порушення карантину.
Про це йдеться у сюжеті каналу 2+2.
Зазначається, що всього за кілька годин патрулювання патрулі виписали штрафів більш ніж на 200 тисяч гривен.
Нагадаємо, Україна за минулу добу, 19 вересня, вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції. Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 19 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240).
-
Всього175678
-
Хворіють94609
-
Одужали77512
-
Померли3557
Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.