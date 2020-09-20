200 тис. грн штрафів за кілька годин: у Херсоні з’явилися «коронавірусні» патрулі



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У «коронавірусні» патрулі увійшли правоохоронці і чиновники

У Херсоні створили 20 патрульних груп

У Херсоні з’явилися «коронавірусні» патрулі. У 20 груп увійшли правоохоронці і місцеві чиновники, які вже почали штрафувати за порушення карантину.

Про це йдеться у сюжеті каналу 2+2.

Зазначається, що всього за кілька годин патрулювання патрулі виписали штрафів більш ніж на 200 тисяч гривен.

Нагадаємо, Україна за минулу добу, 19 вересня, вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції. Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 19 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240).

Коронавірус в Україні

Всього 175678

Хворіють 94609

Одужали 77512

Померли 3557

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.