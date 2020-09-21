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    У світі

    Уряд зобов'язав мешканців Словенії носити маски на вулиці

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    З моменту спалаху пандемії Covid-19 Словенія зареєструвала 4 309 випадків захворювання - Уряд зобов'язав мешканців Словенії носити маски на вулиці
    З моменту спалаху пандемії Covid-19 Словенія зареєструвала 4 309 випадків захворювання

    Посилення карантину пов'язане зі значним погіршенням епідеміологічної ситуації

    Уряд Словенії запровадив з 20 вересня обов'язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі.

    Про це повідомляє видання N1.

    «У зв'язку зі значним погіршенням епідеміологічної ситуації носіння захисних масок на відкритому повітрі стає обов’язковим у Словенії», – йдеться у заяві.

    Упродовж останніх 24 години у Словенії було зареєстровано 114 нових випадків зараження коронавірусом, один пацієнт помер, що збільшило загальну кількість жертв епідемії до 141 особи, заявили в уряді.

    З моменту спалаху пандемії Covid-19 Словенія зареєструвала 4 309 випадків захворювання.

    Нагадаємо, Україна за добу 19 вересня вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції. Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція.

    Як повідомлялося, в Україні 19 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      175678
    • Хворіють
      94609
    • Одужали
      77512
    • Померли
      3557

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в Україні заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.

    здоров'я медицина Словенія карантин коронавірус
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