Уряд зобов'язав мешканців Словенії носити маски на вулиці



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З моменту спалаху пандемії Covid-19 Словенія зареєструвала 4 309 випадків захворювання

Посилення карантину пов'язане зі значним погіршенням епідеміологічної ситуації

Уряд Словенії запровадив з 20 вересня обов'язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі.

Про це повідомляє видання N1.

«У зв'язку зі значним погіршенням епідеміологічної ситуації носіння захисних масок на відкритому повітрі стає обов’язковим у Словенії», – йдеться у заяві.

Упродовж останніх 24 години у Словенії було зареєстровано 114 нових випадків зараження коронавірусом, один пацієнт помер, що збільшило загальну кількість жертв епідемії до 141 особи, заявили в уряді.

З моменту спалаху пандемії Covid-19 Словенія зареєструвала 4 309 випадків захворювання.

Нагадаємо, Україна за добу 19 вересня вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції. Першою в рейтингу опинилася Росія. Рейтинг очолили також Румунія, Великобританія і Франція.

Як повідомлялося, в Україні 19 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240).

Коронавірус в Україні

Всього 175678

Хворіють 94609

Одужали 77512

Померли 3557

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 20 вересня в Україні заразилося коронавірусом 175678 людей, одужали 77512 осіб, летальних випадків – 3557.