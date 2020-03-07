Світовий конґрес українців закликав владу Зеленського уникати політично вмотивованого правосуддя



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СКУ докладає всіх зусиль для посилення України як успішної, демократичної, європейської держави

Світовий конґрес українців закликає президента Зеленського та новопризначений уряд уникати політично вмотивованого правосуддя, дотримуватись принципів верховенства права, курсу реформ та євроатлантичного напряму. Про це йдеться в заяві СКУ, оприлюдненій на офіційному сайті організації.

«Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя у політичних цілях та не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи», – йдеться в заяві.

«Надзвичайно важливо, щоб обрані та призначені державні діячі продовжували позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини та уникаючи політично мотивованого правосуддя», – заявив Президент СКУ Павло Ґрод.

У заяві зазначається, що Світовий конґрес українців докладає всіх зусиль для посилення України як успішної, демократичної, європейської держави.

«Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет в ході триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Світовий конґрес українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права та у подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектору розвитку України», – наголосили в СКУ.

Нагадаємо, Світовий конґрес українців вшановував пам’ять героїв Крут.

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