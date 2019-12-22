У Світовому конґресі українців заявили про нову загрозу з боку Росії



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Президент Світового конґресу українців Павло Ґрод Фото Укрінформ'

Політична стратегія «рускій мір» є великою загрозою, яка намагається асимілювати наші громади

У Світовому конґресі українців розповіли про постійно відчутні зовнішні спроби посіяти розбрат усередині громад.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав президент Світового конґресу українців Павло Ґрод.

«Політична стратегія «рускій мір» є великою загрозою, яка намагається асимілювати наші громади. Нам кажуть: ми ж усі – слов’яни, давайте бути разом, навіщо нам цей розділ?», – сказав Ґрод.

За його словами, в багатьох країнах також відбувається процес, «коли виходять активісти, які називають себе найбільшими патріотами, а всіх інших звинувачують у продажності».

«Такі «акції» відбуваються досить часто, і нам важко зрозуміти, чи ці люди – кимось найняті провокатори, чи просто егоїсти. Це явище може бути російською стратегією, що полягає у проникненні й роздмухуванні внутрішніх суперечок», – розповів президент Світового конґресу українців.

Як повідомлялося, Конгрес українців Канади переобрав президента.

Нагадаємо, Світовий конґрес українців закликав лідерів «Великої сімки» притягнути РФ до відповідальності за війну проти України.