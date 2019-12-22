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    У світі

    У Світовому конґресі українців заявили про нову загрозу з боку Росії

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    Президент Світового конґресу українців Павло Ґрод - У Світовому конґресі українців заявили про нову загрозу з боку Росії
    Президент Світового конґресу українців Павло Ґрод
    Фото Укрінформ'

    Політична стратегія «рускій мір» є великою загрозою, яка намагається асимілювати наші громади

    У Світовому конґресі українців розповіли про постійно відчутні зовнішні спроби посіяти розбрат усередині громад.

    Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав президент Світового конґресу українців Павло Ґрод.

    «Політична стратегія «рускій мір» є великою загрозою, яка намагається асимілювати наші громади. Нам кажуть: ми ж усі – слов’яни, давайте бути разом, навіщо нам цей розділ?», – сказав Ґрод.

    За його словами, в багатьох країнах також відбувається процес, «коли виходять активісти, які називають себе найбільшими патріотами, а всіх інших звинувачують у продажності».

    «Такі «акції» відбуваються досить часто, і нам важко зрозуміти, чи ці люди – кимось найняті провокатори, чи просто егоїсти. Це явище може бути російською стратегією, що полягає у проникненні й роздмухуванні внутрішніх суперечок», – розповів президент Світового конґресу українців.

    Як повідомлялося, Конгрес українців Канади переобрав президента.

    Нагадаємо, Світовий конґрес українців закликав лідерів «Великої сімки» притягнути РФ до відповідальності за війну проти України.

    українці активісти президент
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