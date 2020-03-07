Падіння нового уряду означатиме дострокові вибори, – Яценюк



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«Якщо країна не буде мати довгих і дешевих кредитів, неможливо підняти економіку» - Яценюк

Україні необхідно запобігти політичній і економічній кризі, – Яценюк

Падіння нинішнього українського уряду призведе до проведення дострокових виборів. Про це у програмі «Свобода слова Савіка Шустера» на одному з телеканалів заявив колишній прем’єр-міністр України, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

«Падіння нинішнього уряду на 50% означатиме проведення дострокових виборів», – сказав політик.

Яценюк додав, що наразі динаміка в економічних процесах в Україні дуже погана. За даними Міністерства економіки вперше за 49 місяців зафіксовано падіння економіки – на 0,5%. Недоотримання коштів бюджету з початку року, як зазначив політик – 18 мільярдів гривень.

«Нам зараз не потрібна ні політична, ні економічна криза. Ми її не витримаємо. Ми не в тих умовах», – сказав він.

Також Яценюк наголосив, що зараз завданням номер один для економіки є кредитування: «Якщо країна не буде мати довгих і дешевих кредитів, неможливо підняти економіку».

Крім того, політик додав, що по українській економіці вдарить і поширення коронавірусу, і уряд має бути до цього готовим. Після поширення коронавірусу, нагадав він, США відразу зменшили облікову ставку, тобто «вартість грошей федерального резерву, які видаються в економіку». Це, за словами Арсенія Яценюка, необхідно, щоб американський бізнес міг пережити наслідки епідемії.

Яценюк також підкреслив, що новому уряду доведеться фінансувати дефіцит бюджету. Водночас він застеріг від практики минулого року, коли так званим іноземним інвесторам держава продавала свої цінні папери під річну дохідність в середньому 30% річних: «Хто з громадян може розмістити свої гроші на депозит під 30%? А з їх податків фінансують дефіцит бюджету і відправляють так званим інвестора 30%».

Окрім того, на думку Яценюка, урядові необхідно розпочати переговори з Європейським Союзом про промисловий безвіз.

«Ми добилися безвізу для громадян. Добийтеся такого самого безвізового режиму для української промисловості», – звернувся лідер «Народного фронту» до новообраного прем’єр-міністра.

Також Яценюк застеріг від скорочення видатків на армію, національну безпеку і оборону: «Армія повинна завжди бути нагодована. Не будемо годувати своїх – будемо годувати чужих. Тому армія – пріоритет номер один».

Нагадаємо, Яценюк розповів, коли Україна постачатиме воду в Крим.

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