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Священник УПЦ МП із Житомирщини закликав вірян молитися за Росію

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Священник УПЦ МП із Житомирщини закликав вірян молитися за Росію
За висновками експертиз, проповіді священника та поширені ним відео містять виправдовування збройної агресії РФ проти України
фото: Житомирська обласна прокуратура

Священник називав Росію своїм «отєчєством» та закликав молитися за неї

Священник УПЦ МП з Житомирщини виправдовував збройну агресію РФ проти України та поширював відповідні матеріали. Про це повідомляють на сайті Житомирської обласної прокуратури. 

За даними слідства, священник однієї з єпархій УПЦ області, відправивши недільну службу, у своїй проповіді зневажливо висловлювався про національних українських героїв та давав настанови прихожанам у відповідь на слова «Слава Україні» мовчати, так, як це робить він сам, з ідеологічних мотивів.

Наступного разу, у липні цього року, виконуючи церковний спів, прославляв «землю русскую», називав країну-агресора своїм «отєчєством» та закликав вірян молитися за неї.

У відомстві додають, підозрюваний поширив відео зі своєю проповіддю на власному акаунті у соцмережі. Згодом, у вересні 2024 року, священник поширив відео російського пропагандиста, колишнього члена ОПЗЖ, обвинуваченого у державній зраді, який закликав Україну до капітуляції. У відео, серед іншого, містилися заклики суворо триматися російської церкви і московського патріарха, а також звинувачення української влади у розв’язанні війни.

За висновками експертиз, проповіді священника та поширені ним відео містять виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що у Рівному судитимуть рецидивістів, які палили авто ЗСУ. Фігуранти отримали через месенджер у телеграмі пропозицію підпалити військові автомобілі за $2 тис.  Їм вдалося пошкодити два службових автомобілі ЗСУ, однак кошти за виконану «роботу» виконавці так і не отримали.

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Теги: пропагандист священник Житомирщина

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