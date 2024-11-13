Священник УПЦ МП із Житомирщини закликав вірян молитися за Росію

За висновками експертиз, проповіді священника та поширені ним відео містять виправдовування збройної агресії РФ проти України

Священник називав Росію своїм «отєчєством» та закликав молитися за неї

Священник УПЦ МП з Житомирщини виправдовував збройну агресію РФ проти України та поширював відповідні матеріали. Про це повідомляють на сайті Житомирської обласної прокуратури.

За даними слідства, священник однієї з єпархій УПЦ області, відправивши недільну службу, у своїй проповіді зневажливо висловлювався про національних українських героїв та давав настанови прихожанам у відповідь на слова «Слава Україні» мовчати, так, як це робить він сам, з ідеологічних мотивів.

Наступного разу, у липні цього року, виконуючи церковний спів, прославляв «землю русскую», називав країну-агресора своїм «отєчєством» та закликав вірян молитися за неї.

У відомстві додають, підозрюваний поширив відео зі своєю проповіддю на власному акаунті у соцмережі. Згодом, у вересні 2024 року, священник поширив відео російського пропагандиста, колишнього члена ОПЗЖ, обвинуваченого у державній зраді, який закликав Україну до капітуляції. У відео, серед іншого, містилися заклики суворо триматися російської церкви і московського патріарха, а також звинувачення української влади у розв’язанні війни.

За висновками експертиз, проповіді священника та поширені ним відео містять виправдовування збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, що у Рівному судитимуть рецидивістів, які палили авто ЗСУ. Фігуранти отримали через месенджер у телеграмі пропозицію підпалити військові автомобілі за $2 тис. Їм вдалося пошкодити два службових автомобілі ЗСУ, однак кошти за виконану «роботу» виконавці так і не отримали.