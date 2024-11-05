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Написав гімн для «вагнерівців»: у Вінниці судитимуть музиканта-пропагандиста

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Написав гімн для «вагнерівців»: у Вінниці судитимуть музиканта-пропагандиста
Обвинувачений є автором «рускомірних» пісень, одна з яких стала гімном «пвк вагнера»
фото: Вінницька обласна прокуратура

Зі своїм пропагандистським репертуаром «артист» виступає на масових заходах, організованих владою Росії, на яких публічно називає окуповані РФ українські території «ісконо рускімі»

У Вінниці за обвинуваченнями у колабораціонізмі та глорифікації ворога судитимуть автора пропагандистських пісень, серед яких гімн для ПВК «Вагнер». Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура

Вказано, що уродженець України, є автором так званих рускомірних пісень, одна з яких стала гімном ПВК «Вагнер». 

«Зі своїм пропагандистським репертуаром «артист»  виступає на масових заходах, організованих владою РФ, на яких публічно називає окуповані РФ українські території «ісконо рускімі» та висловлює підтримку «СВО» в Україні. Такі ж меседжі обвинувачений публікує на власних каналах в інтернет-платформах та соцмережах на широку аудиторію, спонукаючи людей підтримувати його наративи», – йдеться у повідомленні. 

Відтак, до суду скерували обвинувальний акт стосовно музиканта за обвинуваченнями у колабораціонізмі, глорифікації ворога, публічних закликах до агресивної війни та зміни державних меж і устрою України, поєднаних з розпалюванням національної ворожнечі (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 2 ст. 436-2 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.  

Нагадаємо, Служба безпеки затримала в Сумській області ще одного російського агента. Ним виявився 48-річний ексдепутат Шосткинської міськради від нині забороненої Партії регіонів. За даними слідства, ексдепутат приховано відстежував напрямки руху ешелонів ЗСУ та фіксував локації українських військ, які захищають прикордоння Сумщини. Для цього він на своєму авто об’їжджав місцевість та знімав відповідні фото і відео.

Раніше Служба безпеки затримала на Донеччині агента російської Федеральної служба безпеки. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер Всесвітньої продовольчої програми ООН.

До слова, російська влада продовжує реалізовувати свою стратегію з усунення з керівних посад місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях України.

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Теги: прокуратура інтернет артист Вінниця колабораціонізм ПВК «Вагнер»

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