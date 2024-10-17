Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Страта військових ЗСУ: роспропагандисти придумують фейки – Інформспротив

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Страта військових ЗСУ: роспропагандисти придумують фейки – Інформспротив
Пропагандисти РФ вигадують чергові фейки про війну
фото з відкритих джерел

Російська пропаганда почала заперечувати факт страти українських бійців в Курській області

Російська пропаганда почала заперечувати розстріл полонених солдатів ЗСУ в Курській області, і тому використовуються надумані версії, якими пропагандисти намагаються відволікти від головного – явного воєнного злочину. Про це інформує портал Національного спротиву.

Кремлівські пропагандисти, схоже, отримали вказівку – як висвітлювати військовий злочин із вбивством українських операторів дронів, що здалися у полон в Курській області.

Зокрема, в ефірі шоу Соловйова головний коментатор боїв у Курській області Апті Алаудінов сказав, що це фейк, створений українською владою нібито для того, щоб бійці ЗСУ боялися здаватися в полон.

Таку ж версію висунув провладний політолог Сергій Марков: «Різко збільшується кількість солдат ЗСУ, які замислюються над тим, щоб здатися в російський полон. Ось їх і хочуть залякати постійними страшними казками про нібито розстріл українських полонених російськими військовими».

Історію активно коментували Z-канали – там ніхто не засумнівався у її правдивості. Але автори розійшлися оцінці: одні схвалили вбивство полонених, другі пояснили його реаліями війни. Лише кілька каналів засудили вбивство полонених та визнали, що це воєнний злочин.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів. Але росіяни постійно порушують усі можливі правила. Страти українських полонених схвалює командування РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що міжнародна спільна повинна жорстко відреагувати на страти росіянами українських воїнів. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права. 

До слова, в останній час стало більше випадків страти українських військовополонених. Це може бути пов'язано з тим, що командири російських військ або заохочують, або безпосередньо наказують такі дії. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше стало відомо, що розпочато розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками російської армії. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Читайте також:

Теги: росіяни пропаганда вбивство полон прокурор розслідування злочин солдат правила Андрій Сибіга міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біженці у Швейцарії можуть отримати спеціальні картки
Швейцарія може запровадити платіжні картки для біженців
20 вересня, 05:00
На Донеччині росіяни вдарили дроном по автівці рятувальників
На Донеччині росіяни вдарили дроном по автівці рятувальників
20 вересня, 21:57
На Черкащині двічі пролунали вибухи
На Черкащині двічі пролунали вибухи
24 вересня, 05:34
МЗС Франції розкрило плани щодо угоди Ізраїлю та Лівану
Париж і Вашингтон готують план щодо Лівану
26 вересня, 08:37
Минулого тижня колишній міністр несподівано визнав себе винним за чотирма пунктами обвинувачення
Відвідував Формулу-1 та літав бізнес-джетом: ексміністра Сінгапуру увʼязнено за корупцію
3 жовтня, 13:30
Це сталося на тлі розслідування 105 випадків ймовірної медичної недбалості в Університетських лікарнях Сессекського Фонду
Загубив скальпель. У Британії лікар оперував пацієнта ножем, яким до цього різав фрукти
3 жовтня, 16:33
Росіяни зайшли в Торецьк
Росіяни зайшли в Торецьк, бої ведуться за кожен під'їзд – ЗСУ
7 жовтня, 22:51
Росіяни протискають фланг ЗСУ на Курщині
Росіяни просунулись на Курщині та Харківщині, але і в ЗСУ є успіхи – звіт ISW
11 жовтня, 06:13
Окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині
Окупанти розстріляли українських військових, Луческу встановив світовий рекорд. Головне за 13 жовтня
13 жовтня, 21:02

Події в Україні

Страта військових ЗСУ: роспропагандисти придумують фейки – Інформспротив
Страта військових ЗСУ: роспропагандисти придумують фейки – Інформспротив
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
На Сумщині знешкодили російську ракету Х-59, яка не вибухнула при падінні
На Сумщині знешкодили російську ракету Х-59, яка не вибухнула при падінні
РФ накопичує ракети: у Центрі протидії дезінформації попередили про загрозу
РФ накопичує ракети: у Центрі протидії дезінформації попередили про загрозу
Через погоду війська РФ сповільнюють наступ на Курщині, але просуваються на Донбасі – звіт ISW
Через погоду війська РФ сповільнюють наступ на Курщині, але просуваються на Донбасі – звіт ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2024
21K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
16K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
9089
Україна воює з трьома країнами – президент

Новини

США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошувалась повітряна тривога через БпЛА
Сьогодні, 04:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua