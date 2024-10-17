Страта військових ЗСУ: роспропагандисти придумують фейки – Інформспротив

Російська пропаганда почала заперечувати факт страти українських бійців в Курській області

Російська пропаганда почала заперечувати розстріл полонених солдатів ЗСУ в Курській області, і тому використовуються надумані версії, якими пропагандисти намагаються відволікти від головного – явного воєнного злочину. Про це інформує портал Національного спротиву.

Кремлівські пропагандисти, схоже, отримали вказівку – як висвітлювати військовий злочин із вбивством українських операторів дронів, що здалися у полон в Курській області.

Зокрема, в ефірі шоу Соловйова головний коментатор боїв у Курській області Апті Алаудінов сказав, що це фейк, створений українською владою нібито для того, щоб бійці ЗСУ боялися здаватися в полон.

Таку ж версію висунув провладний політолог Сергій Марков: «Різко збільшується кількість солдат ЗСУ, які замислюються над тим, щоб здатися в російський полон. Ось їх і хочуть залякати постійними страшними казками про нібито розстріл українських полонених російськими військовими».

Історію активно коментували Z-канали – там ніхто не засумнівався у її правдивості. Але автори розійшлися оцінці: одні схвалили вбивство полонених, другі пояснили його реаліями війни. Лише кілька каналів засудили вбивство полонених та визнали, що це воєнний злочин.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів. Але росіяни постійно порушують усі можливі правила. Страти українських полонених схвалює командування РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що міжнародна спільна повинна жорстко відреагувати на страти росіянами українських воїнів. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права.

До слова, в останній час стало більше випадків страти українських військовополонених. Це може бути пов'язано з тим, що командири російських військ або заохочують, або безпосередньо наказують такі дії. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Раніше стало відомо, що розпочато розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками російської армії. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.