Кандидат в президенти Молдови Александр Стояногло дав інтерв'ю російському виданню ТАСС

Молдова повинна відновити діалог з Росією та підтримувати збалансовані стосунки з іншими державами, щоб зберегти свою незалежність. Про це в інтерв'ю кремлівському пропагандистському виданню заявив кандидат у президенти Молдови Олександр Стояногло.

Стояногло також висловився за відновлення довірчих стосунків з Гагаузькою автономією та Придністров'ям, які, на його переконання, постраждали за час президентства Майї Санду. У своєму інтерв'ю ТАСС він зазначив, що у разі перемоги планує відвідати невизнану республіку. «Візит до Придністров'я є необхідним для відновлення довіри та пошуку компромісів. Я маю намір обговорити з керівництвом регіону конкретні кроки для покращення умов життя громадян, економічної інтеграції та соціальних питань, важливих для обох сторін Дністра», – сказав він.

Стояногло підкреслив, що в нинішніх умовах у Молдови є можливість просувати вирішення придністровського питання через діалог та практичні дії. «Важливо діяти з акцентом на довіру громадян з обох сторін Дністра та взаємодію з міжнародними партнерами. Я вірю, що делікатний і терплячий діалог, справедливий статус Придністровського регіону та гарантований мир – це те, що потрібно всім нам. І це те, що ми дійсно здатні зробити», – додав політик.

Також кандидат у президенти Молдови заявив, що готовий до покращення і налагодження відносин з Росією.

Стояногло висловився про те, що не планує підтримувати курс молдавського проєвропейського уряду на розривати відносини з СНД. Він підкреслив важливість, на його думку, збереження зв'язків з країнами Співдружності для забезпечення стабільності та незалежності Молдови.

«СНД є важливою платформою для діалогу та економічної співпраці. Незважаючи на політичні розбіжності, співробітництво в рамках Співдружності відкриває можливості для просування інтересів Молдови», – зазначив кандидат у президенти Молдови в інтерв'ю пропутінським ЗМІ.

Нагадаємо, напередодні 31 жовтня, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію.

Також варто нагадати, що у період з вересня по жовтень в Республіку Молдова було переведено близько $39 млн з метою виборчої корупції. Про це заявив глава Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану.