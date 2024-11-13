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У Рівному рецидивісти, які підпалили службові авто військових, підуть під суд

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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У Рівному рецидивісти, які підпалили службові авто військових, підуть під суд
Паліям загрожує до 10 років тюрми
фото: СБУ у Рівненській області

Фігуранти отримали через месенджер у телеграмі пропозицію підпалити військові автомобілі за $2 тис

У Рівному завершили розслідування стосовно двох місцевих жителів, які здійснили серію підпалів авто Сил оборони. Фігурантів затримали ще у липні цього року на території області. Обоє вже відбували покарання за вчинення грабежів та крадіжок. Про це повідомляють у соцмережах управління СБУ у Рівненській області.

Слідство встановило, що чоловіки отримали через месенджер у телеграмі пропозицію підпалити військові автомобілі за $2 тис. Їм вдалося пошкодити два службових автомобілі ЗСУ, однак кошти за виконану «роботу» виконавці так і не отримали.

Зловмисників правоохоронці затримали «по гарячих слідах». Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони з доказами підпалів.

У Рівному рецидивісти, які підпалили службові авто військових, підуть під суд фото 1

Ділкам інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також умисне знищення або пошкодження майна. Вони перебувають під вартою. Паліям загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, що у Севастополі підірвано авто з капітаном російського Чорноморського флоту. В автівці міг перебувати начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів. Вибух пролунав зранку 13 листопада. Попередньо спрацював вибуховий пристрій. 

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Теги: СБУ ЗСУ автомобіль Рівне

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