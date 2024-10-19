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«У Гітлера були у всьому винні євреї, у Путіна – українці» – головний рабин України про пропаганду РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«У Гітлера були у всьому винні євреї, у Путіна – українці» – головний рабин України про пропаганду РФ
Равин України порівняв пропаганду РФ із нацистською
фото з відкритих джерел

Моше Реувен Асман поспілкувався з журналістами про методи пропаганди росіян

Головний рабин України Моше Реувен Асман заявив, що російська пропаганда подібна до нацистської, наративи якої копіюють росіяни. Про це він повідомив під час інтерв'ю журналістам видання Telegraf. 

«Російська пропаганда близька до нацистської пропаганди. Якщо подивитися наративи нацистської пропаганди, то я думаю, вони просто скопійовані (з нацистської Німеччини – РЕД. «Главком»), – сказав він.

Асман додав, що росіяни самі вирішують, «кого робити фашистами» , а потім поширюють наративи, що цих «фашистів» потрібно вбивати.

«Якщо вони кажуть про когось, що він фашист, значить, вони знеособлюють цю людину. І фашиста можна вбити, танком задавити його і його сім’ю. І вони вже кажуть, що не тільки українці фашисти, а й європейці фашисти, американці. І список можна продовжувати, бо вони самі вирішують кого робити фашистами», – сказав він.

За його словами, зараз росіяни так само ненавидять українців, як колись німецькі нацисти ненавиділи євреїв. Рабин припустив, що після війни вони можуть довго каятись через зроблене.

«Я не пророк, але коли росіяни дізнаються всю правду, то це буде для них шок і будуть каятись, звісно»,  – сказав Асман.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що захищаючи Україну, на війні загинув прийомний син головного рабина України Моше Реувена Асмана.

Пізніше стало відомо, що 12 вересня, у Центральній синагозі Києва відбулося прощання з прийомним сином головного рабина України – Мататьягу (Антоном) Самборським, який загинув на фронті захищаючи Україну. 

До слова, головний рабин Києва і України Моше Реуве Асман повідомив про те, що став дідусем та прирівняв цю подію до хорошого знаку для України та до перемоги.

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Теги: пропаганда українці росіяни

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