Таки визнав свою помилку: менеджер ресторану в Парижі прославляв Путіна (відео)

Шанувальник російського диктатора випровадив двох жінок за двері, але невдовзі на прохання іншого відвідувача визнав, що Путін насправді «х***о»

У Франції менеджер одного із паризьких ресторанів випровадив двох українок із закладу зі словами «Віва Путін» тобто «Хай живе Путін» французькою мовою. Відповідне відео опублікував у середу, 19 жовтня, віцепрезидент Спілки українців у Франції Володимир Когутяк.

У повідомленні сказано, що інцидент трапився у паризькому ресторані Le Cosy Montparnasse.

Le LE COSY Montparnasse, restaurant où on a viré deux ukrainiennes hier avec les slogans « viva poutine » 🤬 pic.twitter.com/KvmLpKbqhn — Kogutyak Volodymyr (@KogutyakV) October 19, 2022

Чоловік, який випроводив жінок за двері, наголосив, що він француз. Він кілька разів повторив «Віва Путін» і після цього ще й аплодував сам собі.

Відповідь на цей інцидент не довелося чекати довго. Спершу в Google-відгуках цього закладу різко понизився рейтинг, який упав до позначки 2,7. Ресторан отримав понад 78 тис. негативних відгуків, більшість з яких було написано того ж вечора.

А невдовзі на наполегливе прохання іншого відвідувача менеджер цього ресторану вибачився за свою поведінку, визнав, що президент Росії йому насправді глибоко байдужий і зі щирим серцем назвав його друге ім’я, яке давно вже відоме цілому світові.

Нагадаємо, у РФ через мобілізацію починаються міжнаціональні конфлікти. Раніше повідомлялося, що жителі Росії переживають «грубе пробудження», усвідомлюючи, що «спецоперація» йде не дуже добре.

Раніше, 14 жовтня президент Володимир Путін сказав, що часткова мобілізація має закінчитись протягом двох тижнів. Він тоді зазначив, що з необхідних 300 тис. осіб на той момент до військ направили 222 тис.

Як відомо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії.

До слова, рашистська влада визнала смерть мобілізованих на війні в Україні. Зокрема повідомляється про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінської області.