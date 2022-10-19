Переполох у Херсоні та нові заяви Путіна. П'ять головних новин 19 жовтня 

«Главком» зібрав для вас найважливіше з доби, що минає

Увечері 19 жовтня «Главком» пропонує згадати, чим відзначилася 238 доба війни і які події дня сьогодні не мають пройти повз увагу українців.

Загарбники тікають із Херсона

Представники окупаційної адміністрації Херсонщини один за одним випускають заяви про необхідність евакуації через наступ ЗСУ, а місцеві жителі відзначають, що окупанти та колаборанти все ж дослухалися до рекомендацій та масово тікають з Херсона.

Російські пропагандистські медіа повідомляють, що почалася евакуація жителів Херсона на лівий берег Дніпра. Раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста».

Воєнний стан на анексованих територіях: для чого потрібен та чим обернеться

На тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей окупанти запроваджують воєнний стан. Про це сьогодні заявив кремлівський диктатор Володимир Путін.

У період дії воєнного стану окупанти будуть обмежувати права і свободи українців та іноземців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Економіка може бути змушена перебудовуватися під потреби армії загарбників що, найімовірніше, торкнеться і приватних організацій. Тобто окупанти зможуть на підставі запровадження воєнного стану «законно» відбирати майно в українців.

Крім того, ворог може змусити українців примусово переїхати в інші регіони кріїни-терористки.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, оголошений кремлівським диктатором Володимиром Путіним воєнний стан на анексованих територіях – це підготовка до масової депортації українців у депресивні регіони Росії.

Масована атака та ситуація на фронті

Сьогодні, 19 жовтня, окупанти вкотре атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Ворог бив по цивільній інфраструктурі в Київській Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 та тринадцять БпЛА Shahed-136.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕБ, один міст та одну понтонну переправу противника.

Премія Сахарова для українців

Український народ став лауреатом премії імені Андрія Сахарова «за свободу думки», яку вручає щорічно Європейський парламент. Премію Сахарова вручили українському народові в особі президента Володимира Зеленського.

«Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого не гідніше. Вітаємо мужній народ України», – заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

Дипломатичний скандал з Іраном

МЗС України днями оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Відтак сьогодні, 19 жовтня, Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. Так представник МЗС Ірану Насер Канаані відповів на ініціативу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про розрив дипломатичних відносин між країнами. Представник МЗС Ірану вкотре заявив, що Тегеран не відправляв зброю, зокрема військові безпілотники, Росії для використання у війні проти України.

Як стало відомо, Європейський Cоюз сьогодні, 19 жовтня, схвалив санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія.

Триває 238 дові повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.