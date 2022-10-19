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Путіним керує розпач: США відреагували на воєнний стан окупованих територій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путіним керує розпач: США відреагували на воєнний стан окупованих територій
США обіцяють подальшу підтримку українців, які захищають свій суверенітет
фото з відкритих джерел

У Білому домі не здивовані, що Путін вдався до рішення запровадити воєнний стан 

Рішення російського диктатора Володимира Путіна оголосити воєнний стан на анексованих українських територіях є ознакою «відчайдушної» тактики для встановлення контролю над регіонами. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопосадовця адміністрації президента США Джо Байдена.

За словами чиновника, офіційний Вашингтон розцінив воєнний стан в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей як розпач у спробі встановити контроль над незаконно анексованими територіями. І у Білому домі не здивовані, що Путін вдався до цього.

Він також зазначив, що це рішення не змінює факту того, що Росія не має законних претензій на суверенну українську територію. А підтримка українців, котрі захищають свій суверенітет, залишиться незмінною з боку США.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив про рішення ввести воєнний стан на території тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях. Також секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, навіщо Путіну воєнний стан на загарбаних територіях.

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Теги: Вашингтон путін росія суверенітет США воєнний стан

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