Україна не капітулює. Відповідь Байдена на запровадження Путіним «воєнного стану»

Президент РФ Володимир Путін намагається залякати українців

Президент США Джо Байден вважає, що запровадження Путіним на тимчасово окупованій території України «воєнного стану» є актом відчаю. Про це пише CNN.

«Для мене це відображає те, що, здається, це його єдиний доступний інструмент – жорстоке поводження з окремими громадянами України, українськими громадянами, спроба залякати їх і змусити капітулювати. Вони не збираються цього робити», – наголосив Байден.

У Держдепі додали, що Росія хоче таким чином встановити контроль на територіях, де окупантів не сприймають та вороже ставляться.

«Правда полягає в тому, що Росія не потрібна в цих регіонах, і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії та силове захоплення того, що є українською територією», – сказав заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

У США наголосили, що Росія незаконно анексувала частину України, а тому в окупантів немає жодної юрисдикції на частково захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив про рішення ввести воєнний стан на території тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях. Також секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, навіщо Путіну воєнний стан на загарбаних територіях.