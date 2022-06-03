«Такий наказ був» – Тихановська розповіла про вторгнення білоруських військ в Україну

Білоруські деморалізовані, у них немає жодного бажання іти в наступ

Наказ про вторгнення білоруських військ в Україну був, але найвищі офіцерські чини не спустили його далі. Таку заяву в ефірі програми російського правозахисника Марка Фейгіна зробила екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська.

«У нас є дані, що такий наказ був відданий режимом, але вищі офіцерські чини розуміли, що солдати білоруські деморалізовані, у них немає жодного бажання іти в наступ, приєднуватися до російських військ, і просто цей наказ не був спущений далі», – сказала Тихановська.

Раніше народна депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко зустрілася на Братиславському форумі глобальної безпеки із екскандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською – і нагадала їй слова про «допомогу білорусів» Україні під час рашистської атаки на Київ.

Нагадаємо, у травні білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська вляпалася у скандал із заявою з приводу того, що російський наступ на Київ провалився, зокрема, завдяки білорусам. У інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» вона висловила думку, що росіяни не почувалися комфортно на білоруській землі.

Ці слова білоруської опозиціонерки викликали бурхливу реакцію в Україні – як серед політиків, так і поміж звичайних громадян.