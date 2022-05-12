Хто врятував Київ від росіян? Заява Тихановської спровокувала лавину обурення в Україні

Білоруська опозиціонерка висунула екзотичну версію успішної оборони української столиці у лютому-березні 2022 року

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська оскандалилася заявою з приводу того, що російський наступ на Київ провалився, зокрема, завдяки білорусам. У інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» вона висловила думку, що росіяни не почувалися комфортно на білоруській землі.

«Проте білоруси вкотре продемонстрували свою мужність. Зокрема завдяки їм провалився наступ на Київ. Російська армія не почувалася комфортно на білоруській землі», – наголосила політична діячка.

Така позиція Тихановської обурила українців: у мережі вже з'явилися перші реакції на заяву опозиціонерки.

Зазначимо, що абсурдна розмова президентів РФ та Білорусі від 11 березня стала об'єктом тролінгу у мережі. Зокрема, українці висміюють частину, в якій Олександр Лукашенко розповідав Володимиру Путіну, «звідки на Білорусь готувався напад» українців та його привезену на зустріч карту.

Нагадаємо, що ще у березні Тихановська попросила притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

Київську область повністю звільнили від російських окупантів на початку квітня, через місяць після початку війни.