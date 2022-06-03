Колишній друг Путіна назвав ім’я майбутнього президента Росії

Головний опозиціонер РФ Олексій Навальний не зміг би стати президентом навіть на чесних виборах

Найімовірнішим наступником Путіна на цей момент виглядає секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Про це мільярдер, колишній російський банкір Сергій Пугачов, який довгий час мав тісні стосунки із Володимиром Путіним, заявив у інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Пугачов відзначив активність Патрушева, який останнім часом займається власним піаром, зокрема, пише статті у ЗМІ.

В цілому ж, упевнений колишній російський мільярдер (який з 2012 року живе у Франції, має громадянство цієї країни), у оточенні Путіна уже багато людей перебувають, так би мовити, «на низькому старті», бажаючи очолити Росією після смерті чи відходу нинішнього хазяїна Кремля від управління країною.

При цьому Пугачов зазначив, що у головного опозиціонера Олексія Навального немає шансів стати президентом Росії. «Навіть за повного доступу до телевізору, дебатів – у нього шансів мінімум», – упевнений колишній друг Путіна.

Навальний, на думку Пугачова, просто не має що «продавати» російському електорату.

Нагадаємо, російське емігрантське видання «Медуза» у кінці травня писало, що у Кремлі майже усі незадоволені війною, яку розв’язав Путін проти України. Тож йому начебто готують в наступники когось із трійки Собянін – Медведєв – Кірієнко (міський голова Москви заступник голови Радбезу та перший заступник голови Адміністрації президента відповідно).