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Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
фото з відкритих джерел

Гіркін-Стрєлков нарікає, що російська армія в Україні зазнає провалу

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська у 2014 році, заявив про «провал російської військової стратегії в Україні». Про це окупант написав у соцмережах.

«Вже ясно, що «третій ефективний» етап (війни в Україні. – Ред.) виявився ще більш неуспішним, ніж «другий конкретний», – зазначив терорист.

Гіркін вважає, що РФ не вдасться захопити всю територію Донецької області, ані навіть захопити Слов'янськ до 11 вересня, коли окупанти запланували проведення так званого референдуму про приєднання захоплених територій до РФ.

«Питання незабаром постане так: «як наявними силами утримати вже зайняте». Провал російської військової стратегії в Україні. Тому у мене є три пропозиції:

1) розстріляти усе політбюро;

2) перефарбувати Кремль у жовто-блакитний колір;

3) почати реалізовувати перевірену стратегію відступу до Москви та Сталінграда», – написав терорист.

Раніше Гіркін заявляв, що Росія програє в Україні через корумпованих чиновників – зокрема, він критикував Сергія Лаврова і Сергія Шойгу.

Теги: тероризм окупанти війна в Україні

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