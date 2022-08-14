Терорист Гіркін прокоментував своє затримання у Криму

Терорист заявив, що на фронт все одно потрапить

Ввечері 13 серпня стало відомо, що російські окупанти затримали в окупованому Криму свого ж терориста Ігора Гіркіна (Стрєлкова), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська у 2014 році. РосЗМІ писали, що він намагався потрапити на фронт добровольцем й воювати за рашистів. Його поплічники зазначали, що жодної політичної мети Гіркін не переслідує.

Вранці 14 серпня з'явилася реакція самого Гіркіна на затримання. Терорист заявив, що в ізоляторі тимчасового утримання «не був і не планує», а на фронт все одно потрапить.

«На фронті я рано чи пізно буду неодмінно (ця війна, як я і попереджав заздалегідь, буде довгою та важкою). Але не прямо зараз», – написав він у Telegram.

Що відомо про затримання Гіркіна

Терорист намагався потрапити на «херсонський фронт» за підробленим паспортом на ім'я Сергія Вікторовича Рунова, який використав під час роботи у спецслужбах. Втім, його впізнали та відправили до Сімферополя, де відкрили на нього кримінальне провадження за підробку документів. При цьому Гіркін, щоб його не впізнали, зголив вуса.

У березні повідомлялося, що український снайпер відправив на той світ тестя терориста Гіркіна.

Нагадаємо, 12 серпня Гіркін написав свій останній пост в соцмережах. Він нарікав, що російська армія в Україні зазнає провалу та запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір.

У липні терорист Гіркін закликав до зміни влади в Росії. Він також говорив, що російські війська приречені на поразку у війні проти України, бо розкидалися своєю новою технікою в Африці та на Близькому Сході.

За словами Гіркіна, він роками спостерігав, як путінський режим озброював Сирію. «Усі танки Т-72 йшли до Сирії», – бідкався терорист.

Крім цього, Гіркін заявляв, що Росія програє в Україні через корумпованих чиновників – зокрема, він критикував Сергія Лаврова і Сергія Шойгу.