Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Терорист Гіркін прокоментував своє затримання у Криму

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Терорист Гіркін прокоментував своє затримання у Криму
Гіркін, щоб його не впізнали, зголив вуса
фото з соцмереж

Терорист заявив, що на фронт все одно потрапить

Ввечері 13 серпня стало відомо, що російські окупанти затримали в окупованому Криму свого ж терориста Ігора Гіркіна (Стрєлкова), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська у 2014 році. РосЗМІ писали, що він намагався потрапити на фронт добровольцем й воювати за рашистів. Його поплічники зазначали, що жодної політичної мети Гіркін не переслідує.

Вранці 14 серпня з'явилася реакція самого Гіркіна на затримання. Терорист заявив, що в ізоляторі тимчасового утримання «не був і не планує», а на фронт все одно потрапить.

«На фронті я рано чи пізно буду неодмінно (ця війна, як я і попереджав заздалегідь, буде довгою та важкою). Але не прямо зараз», – написав він у Telegram.

Терорист Гіркін прокоментував своє затримання у Криму фото 1

Що відомо про затримання Гіркіна

Терорист намагався потрапити на «херсонський фронт» за підробленим паспортом на ім'я Сергія Вікторовича Рунова, який використав під час роботи у спецслужбах. Втім, його впізнали та відправили до Сімферополя, де відкрили на нього кримінальне провадження за підробку документів. При цьому Гіркін, щоб його не впізнали, зголив вуса.

Терорист Гіркін прокоментував своє затримання у Криму фото 2

У березні повідомлялося, що український снайпер відправив на той світ тестя терориста Гіркіна.

Нагадаємо, 12 серпня Гіркін написав свій останній пост в соцмережах. Він нарікав, що російська армія в Україні зазнає провалу та запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір.

У липні терорист Гіркін закликав до зміни влади в Росії. Він також говорив, що російські війська приречені на поразку у війні проти України, бо розкидалися своєю новою технікою в Африці та на Близькому Сході. 

За словами Гіркіна, він роками спостерігав, як путінський режим озброював Сирію. «Усі танки Т-72 йшли до Сирії», – бідкався терорист.

Крім цього, Гіркін заявляв, що Росія програє в Україні через корумпованих чиновників – зокрема, він критикував Сергія Лаврова і Сергія Шойгу.

Теги: війна окупанти тероризм

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Розвідка дізналася, хто віддає накази обстрілювати українські міста
Розвідка дізналася, хто віддає накази обстрілювати українські міста
Карта війни на 14 серпня: де окупанти ведуть штурм
Карта війни на 14 серпня: де окупанти ведуть штурм
Росія розганяє фейки про «марну» допомогу Україні від США
Росія розганяє фейки про «марну» допомогу Україні від США
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
Соцмережі висміяли Гіркіна, який проривався на фронт (фото)
Соцмережі висміяли Гіркіна, який проривався на фронт (фото)
Терорист Гіркін прокоментував своє затримання у Криму
Терорист Гіркін прокоментував своє затримання у Криму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Безугла поскаржилася на волонтерів до СБУ: опозиція виступила із заявою
63K
Кремль погрожує «розширити географію спецоперації»
28K
На Харківщині пролунали вибухи (відео)
26K
Україна переламує хід війни, бо змінила стратегію, – The New York Times
23K
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Американський дипломат прокоментував серію антиукраїнських публікацій у світовій пресі

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Вчора, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Вчора, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту