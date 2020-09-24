Тesla розробляє модель дешевого електромобіля



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Маск оголосив, що автомобіль Tesla вартістю $25 тис. знаходиться в стадії розробки Фото:АР

Нова архітектура акумуляторів може призвести до виробництва у п’ять разів більше енергії, і водночас вона дозволить зменшити витрати

Тesla розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тис. доларів.

Про це на щорічних зборах акціонерів компанії у місті Фремонт (Каліфорнія, США) заявив Ілон Маск, пише «Голос Америки».

«Сьогоднішні батареї не можуть давати достатньо енергії. Вони просто замалі. Щоб електромобілі продовжили своє зростання у порівнянні зі своїми колегами на газовому паливі, вони мають дешевшати. Ось тут і з’являється план „Тесли« зменшити вдвічі вартість виробництва кожної кіловат-години з безперервними циліндричними елементами», – розповів Ілон Маск.

Маск оголосив, що автомобіль Tesla вартістю 25 тис. дол., який поки що немає назви, знаходиться в стадії розробки. Це є можливим завдяки економії витрат на виробництві акумуляторів.

За словами Ілона Маска, саме дешевші акумулятори зможуть зробити «Теслу» більш доступною. Тож компанія презентувала нову технологію виробництва акумуляторів.

Нова архітектура акумуляторів може призвести до виробництва у п’ять разів більше енергії, і водночас вона дозволить зменшити витрати, сказав бізнесмен.