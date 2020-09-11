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    Авто

    Американська компанія показала «вбивцю» Tesla: фото

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    Головний конкурент Lucid Air - Tesla Model S - Американська компанія показала «вбивцю» Tesla: фото
    Головний конкурент Lucid Air - Tesla Model S

    Масове виробництво автомобіля, який в перспективі може стати «вбивцею» Tesla, планують почати в наступному році

    Американська компанія Lucid, що займається виробництвом електромобілів, показала першу серійну модель - седан Air.

    Про це повідомляє CNBC.

    Масове виробництво автомобіля, який в перспективі може стати «вбивцею» Tesla, планують почати в наступному році на фірмовому заводі в Каса-Гранде (штат Арізона, США).

    Вартість машини буде варіюватися від 80 тисяч до 169 тисяч доларів в залежності від комплектації, в продажу вони з'являться в 2022 році.

    Як зазначає The Verge, Lucid планує повторити ринкову стратегію Tesla і спочатку продати побільше дорогих машин, щоб отримати гроші на створення більш доступних моделей.

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    Американська компанія показала «вбивцю» Tesla: фото
    Американська компанія показала «вбивцю» Tesla: фото
    Американська компанія показала «вбивцю» Tesla: фото
    Американська компанія показала «вбивцю» Tesla: фото
    Американська компанія показала «вбивцю» Tesla: фото
    Американська компанія показала «вбивцю» Tesla: фото

    Головний конкурент Lucid Air - Tesla Model S. У компанії наполягають, що їх електромобіль швидше, ефективніше і просторіше. Машина отримала панорамний скляний дах, в якій лобове скло триває до середньої стійки кузова, конструктивно передбачені два багажника: спереду і ззаду.

    Крім седана Lucid також розробляє позашляховик з робочою назвою Gravity. Компанія заснована в 2007 році, за цей час вона залучила 1,1 мільярда інвестицій, головний інвестор - Національний фонд Саудівської Аравії.

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