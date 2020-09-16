Tesla протаранила автобус. Восьмеро постраждалих (фото)



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ДТП сталося на дорозі Чернівці — Житомир

Отримав ушкодження водій Tesla і пасажири автобуса

У вівторок, 15 вересня, близько 18 години поблизу Хмельницького, на автодорозі сполученням Чернівці — Житомир, зіткнулися рейсовий автобус ПАЗ 4205 та автомобіль Tesla.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Автобус під керуванням 50-річного водія рухався за приміським маршрутом сполученням Хмельницький — Карпівці.

Внаслідок ДТП попередньо 7 пасажирів автобуса та 31-річний водій Tesla отримали тілесні ушкодження, ступінь важкості яких встановлюється.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Розслідування триває.