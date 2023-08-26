The New York Times: Росія посилює свою пропаганду у США та Європі

Росія хоче розвинути мережу молодих лідерів, які підтримували б Москву і популяризували проросійські ідеї у країнах Заходу

Спецслужби Росії застосовують спеціальні методи впливу, щоб приховати участь Кремля в поширенні проросійських та антиукраїнських наративів у Сполучених Штатах і Європі. Про це пише The New York Times із посиланням на розсекречений аналіз американської розвідки.

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За даними Вашингтона, Кремль хоче відновити свій вплив на громадську думку, маніпулювати нею і водночас приховати, що це робота її спецслужб.

Повідомляється, що Федеральна служба безпеки РФ таємно використовує союзників усередині незалежних організацій для поширення пропаганди та розбудови зв'язків із новими лідерами. Це зусилля, розраховані на тривалий період часу.

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Країна-агресорка хоче розвинути мережу молодих лідерів, які могли б підтримувати Москву і популяризувати проросійські ідеї у своїх країнах.

Зокрема, спецоперації РФ націлені на зміцнення позицій Кремля серед американської та європейської публіки, а також на створення ілюзії масових народних протестів.

Згідно зі звітом американської розвідки, чотирьох російських громадян було викрито як агентів, які діяли на території інших країн від імені РФ. Особливо яскраво серед них виділяється Наталя Бурлінова, обвинувачена в шпигунстві й оголошена в міжнародний розшук. Вона, зокрема, вербувала американських громадян в освітніх установах з метою залучення їх до діяльності недержавної організації під назвою «Креативна дипломатія».

ФСБ Росії надавала фінансову підтримку цій організації, вважаючи її частиною «кампанії з підготовки кадрів». Метою було створення мережі «перспективних впливових фігур» серед західних країн, які могли б виступати в ролі прихильників інтересів Кремля.

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Нагадаємо, що нещодавно на пропагандистських ресурсах Росії великий розголос отримала нібито «антипольська заява» радника Офісу президента України Михайла Подоляка, яку інтерпретували так: «Україна «близько дружитиме» з Польщею лише до закінчення «СВО».

Крім того, ворожі Telegram-канали поширювали дезінформацію про те, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна нібито погодилась на мирні переговори з РФ до моменту деокупації всієї української території.