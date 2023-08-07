Кремль намагається розсварити Київ і Варшаву фейковими цитатами

Російські пропагандисти викривили заяву Михайла Подоляка, щоб погіршити стосунки між Польщею та Україною

На пропагандистських ресурсах Росії великий розголос отримала нібито «антипольська заява» радника Офісу президента Михайла Подоляка, яку інтерпретували так: «Україна «близько дружитиме» з Польщею лише до закінчення «СВО». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Центр наголосив, що це навіть не вирвана з контексту фраза, а цілком вигадана цитата, оскільки інтерв’ю Подоляк давав російською. Цитата Подоляка мовою оригіналу звучала так:

«Не вижу никакой проблемы в нынешней дискуссии между Польшей и Украиной, и уж точно эта дискуссия не приведёт к каким-то надрывам, разрывам или чему-то подобному. Мы максимально близкие партнёры, у нас максимально близкий друг на сегодня – это Польша. И, в принципе, так будет до конца войны. После ее окончания – конечно, у нас будут конкурентные отношения, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки – потребительские, и так далее», – сказав у інтерв’ю Подоляк.

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У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що Кремль та його пропагандисти намагаються розсварити Київ і Варшаву фейковими цитатами.

«Справжніх аргументів, як і справжніх друзів, на відміну від України, Росія давно вже не має», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Польща назвала умову, без якої «не буде примирення з Україною».