Чи дійсно Україна програє інформаційну війну?

Навіщо витрачати бюджетні кошти на свідомо погані серіали?

Є думка, що в нас виділяють гроші на лайнокино, а росіяни знімають якісну кінопропаганду (тут зазвичай кидають трейлер російського фільму про Бучу, чого я не буду робити, бо я не розношу вороже), отже, ми програємо інформаційну війну.

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Ця думка напівправильна.

Правильна вона в тому, що українська держава виділяє гроші на лайнокіно про Поворознюків, і це довбана ганьба, відповідальних за яку треба (юридично сумнівний заклик до приниження гідності в цинічний спосіб).

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Неправильна вона в тому, що російська держава інформвійну в цілому програє.

Я не кажу, що судити про кино по трейлеру – це приблизно як про виробництво дронів по відеороліку. Може й щось «тонке» знімуть. Дистрибуція, безжалісна ти курва. Як вони його показувати закордонному глядачу будуть? Який популярний стримінг чи кінотеатр таке візьме? Чи вони його на Рутуб заллють та посилання спамом розсилати будуть? Так собі підхід.

Але навіть не в контексті кіно – на інформаційному фронті росіяни просрали всі полімери і зараз мають доступ до умів або країн третього світу (які нічого не вирішують), або упоротих зліва та справа. Просто тому, що можна довго дурити вузьке коло чи недовго широке, але довго дурити широке коло дуже важко, скільки б бабла ти не вбухав.

P.S. Художнє кіно про Бучу в нас теж якраз знімають. Втім, маю сумніви, що це не буде лубочна агітка.