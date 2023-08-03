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Михайло Басараб Політолог

Будьте обережні! Працює російська пропаганда

glavcom.ua
Окупанти продовжують здійснювати інформаційні атаки на українців
колаж: Радіо Свобода

Чим більше сварок всередині, тим менше люті до ворога

Працює російська інформаційно-психологічна спецоперація, яка вдовблює у вашу свідомість думку, що війна триває через те, що Україна/українці погані. Аргументи, приклади та інші деталі є другорядними.

Ворог просуває цей меседж через українських та іноземних «лідерів громадської думки», далі його ретранслюють корисні ідіоти і споживають маси.

Це далеко не перша і не друга така хвиля. Згадайте хоча б російський пропагандистський меседж, що Росія Крим не захоплювала, а його здала сама Україна. Таких прикладів можна навести багато.

Мета – пересварити нас між собою і з самими собою. Чим більше сварок всередині, тим менше люті до ворога.

Порада. Коли читаєте якусь хрінь про Україну і про українців, добре вчитуйтесь, а головне – думайте.

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Джерело
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Теги: росія пропаганда війна інформаційна війна

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Михайло Басараб

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