Danone оголосила про новий бренд молочних продуктів замість «Простоквашино»

Як повідомили в компаніЇ, історичний час «Простоквашино» вичерпався з приходом фундаментальних культурних і ціннісних змін в українському суспільстві

Компанія Danone ввела новий бренд з виробництва традиційних молочних продуктів – «Просто Наше»

Французький виробник продуктів харчування і напоїв Danone оголосив про виведення з українського ринку бренду «Простоквашино». Про це з посиланням на пресслужбу компанії повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Замість «Простоквашино» на ринок введено новий бренд з виробництва традиційних молочних продуктів – «Просто Наше».

«Цей бренд приходить на зміну бренду «Простоквашино», історичний час якого вичерпався з приходом фундаментальних культурних і ціннісних змін в українському суспільстві. Запуск нового українського бренду – ще один символічний крок до зміцнення самобутності та автентичності українського виробництва», – зазначено в повідомленні.

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Як стверджує компанія, робота над новим проєктом тривала близько року, тож команда підприємства «неймовірно рада готовності перегорнути сторінку в історії бренду «Простоквашино».

Лінійка бренду буде представлена в категоріях молока, кефіру, ряжанки, сметани та кисломолочного сиру. Усю продукцію вироблятимуть на заводі Danone у Кременчуці з фермерського молока, яке постачають на завод найближчі ферми.

Зазначимо, французька компанія Danone досі не вийшла з російського ринку.

У липні 2023 року Danone, яка в жовтні 2022 року заявляла про плани вийти з російського бізнесу і передати виробництво продукції місцевому власнику, заявила, що хоче відновити інвестиції в галузь молочних продуктів у Росії.

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Згідно з повідомленнями, «Danone ухвалила рішення про локалізацію міжнародного бренду «Активіа» на російському ринку під новою назвою «АктиБіо».

Французька Danone – найбільший гравець на світовому ринку молочних продуктів. Бізнес у Росії має з 1992 року.

Підприємства Danone присутні також в Україні, причому їх власником досі значаться росіяни. За даними Youcontrol, компанія «Галактон», що входить до фінансово-промислової групи «Данон» в Україні, на 94,6% належить «Данон Росія», яка ще в жовтні минулого року потрапила під українські санкції (указ президента №276 від 19 жовтня 2022 року).

До слова, новим генеральним директором «Данон Росія» став племінник Кадирова.