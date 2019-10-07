Трамп і Ердоган обговорили створення зони безпеки в Сирії



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Дональд Трамп та Реджеп Таїп Ердоган

Президенти поділилися думками щодо запланованої зони безпеки на сході від Євфрату

Президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що сторони обговорили створення в Сирії зони безпеки. Зокрема, президенти поділилися думками щодо запланованої зони безпеки на сході від Євфрату.

Також Ердоган підтвердив, що в листопаді відвідає США.

Нагадаємо, Туреччина стягує війська до сирійського кордону.

5 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердога заяивив, що у найближчі два дні Туреччина почне повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який в основному контролюється підтримуваними США курдами, яких Анкара вважає терористами.

Глава Пентагону вже відреагував на плани Ердогана почати операцію в Сирії.

Раніше Ердоган заявляв, що до кінця вересня повинна бути встановлена 30-кілометрова зона безпеки, попередивши, що, якщо вона не буде збережена, Туреччину «змусять» вжити військові дії для своєї безпеки.

Туреччина звинуватила США в тому, що вони занадто повільно створюють зону, на тлі розбіжностей між двома партнерами по НАТО щодо того, як далеко вони повинні зайти в Сирію і хто повинен її контролювати.