Глава Пентагону відреагував на плани Ердогана почати операцію в Сирії



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Міністр оборони США Марк Еспер

США зосереджені на створенні механізму забезпечення безпеки в північній і північно-східній Сирії

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що знаходиться в контакті зі своїм турецьким колегою Хулуси Акаром.

Про це він заявив, коментуючи плани Туреччини почати військову операцію на північному сході Сирії проти сирійських курдів, інформує пресслужба Пентагону.

За словами Еспера, США зосереджені на створенні механізму забезпечення безпеки в північній і північно-східній Сирії.

«Прямо зараз ми зосереджені на створенні механізму забезпечення безпеки в північній і північно-східній Сирії... Мені шкода. Вчора у мене була довга розмова з моїм колегою паном Акаром і я дуже ясно дав йому зрозуміти, і він з цим погодився, що нам потрібно змусити механізм безпеки працювати», - сказав глава Пентагону, додавши, що у Вашингтона і Анкари функціонує спільний центр на півдні Туреччини, який проводить патрулювання повітряного простору, а також є наземний патруль

Він зазначив, що США і Туреччина мають опрацювати всі деталі.

«Я просто сказав йому, давайте продовжимо працювати в цьому напрямку, це найкращий шлях для всіх нас», - сказав Еспер.

Нагадаємо, 5 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердога заяивив, що у найближчі два дні Туреччина почне повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який в основному контролюється підтримуваними США курдами, яких Анкара вважає терористами.

Раніше Ердоган заявляв, що до кінця вересня повинна бути встановлена 30-кілометрова зона безпеки, попередивши, що, якщо вона не буде збережена, Туреччину «змусять» вжити військові дії для своєї безпеки.

Туреччина звинуватила США в тому, що вони занадто повільно створюють зону, на тлі розбіжностей між двома партнерами по НАТО щодо того, як далеко вони повинні зайти в Сирію і хто повинен її контролювати.