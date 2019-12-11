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    У світі

    Трамп на зустрічі з Лавровим закликав РФ розв'язати конфлікт з Україною

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    <p>Глава МЗС Росії Сергій Лавров та президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті</p> - Трамп на зустрічі з Лавровим закликав РФ розв'язати конфлікт з Україною

    Глава МЗС Росії Сергій Лавров та президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті

    Дональд Трамп застеріг Лаврова «проти будь-яких спроб Росії втрутитися у вибори в США і закликав РФ розв'язати конфлікт з Україною»

    Президент США Дональд Трамп назвав «дуже гарною» особисту зустріч у Білому домі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, та пообіцяв продовжити розвиток діалогу з Кремлем уже найближчим часом.

    Про це Трамп заявив у Twitter.

    «Щойно провели дуже гарну зустріч з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та представниками Росії. Обговорили багато питань, в тому числі, торгівлю, Іран, Північну Корею, Договір РСМД, контроль над ядерною зброєю та втручання у вибори», - написав американський президент.

    У офіційній заяві Білого дому за результатами переговорів президента США і російського міністра підкреслюється, що Дональд Трамп «застеріг проти будь-яких спроб Росії втрутитися у вибори в США і закликав РФ розв'язати конфлікт з Україною».

    Також в адміністрації американського президента зауважили, що він виступив за «поліпшення відносин з Росією», здійснення «кроків назустріч» у справах затриманих громадян, ядерному роззброєнні та ряді інших ініціатив, пов'язаних із зовнішньополітичними викликами.

    Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров майже годину розмовляв із Дональдом Трампом у Вашингтоні.

    Як відомо, 10 грудня глава МЗС Росії прибув до Вашингтона. Раніше він зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео.

    Помпео застеріг Лаврова від втручання в президентські вибори 2020 року.

    Також він обговорив з Лавровим «нормандський саміт» і нагадав, що Крим - Україна.

    МЗС Росія США вибори Іран Сергій Лавров Дональд Трамп політика Україна президент РСМД
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