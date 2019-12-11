Імпічмент Трампа: помічник Зеленського спростовує свідчення посла Сондленда



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Помічник президента України Андрій Єрмак

Time пише, що слова Єрмака ставлять під сумнів ключовий момент ходу подій за версією розслідування в рамках імпічменту Трампа

Помічник президента України Андрій Єрмак спростовує показання посла США в ЄС Гордона Сондленда в рамках розслідування імпічмента президента США Дональда Трампа.

Єрмак в коментарі Time підтвердив, що зустрічався із Сондлендом в Варшаві 1 вересня, однак змістовної розмови у них начебто не було.

«Ми зіткнулися в коридорі за ескалатором, коли я прямував до виходу... Я пам'ятаю - а пам'ять у мене нівроку - що ми говорили, як добре пройшла зустріч. Це все, про що ми говорили», - сказав Єрмак.

Водночас, Сондленд розповів у Конгресі, що повідомив Єрмаку у Варшаві, що допомоги США Україні не буде, доки Київ не зробить публічну заяву про початок розслідування стосовно Байденів.

Видання пише, що слова Єрмака ставлять під сумнів ключовий момент ходу подій за версією розслідування в рамках імпічменту.

Контакт Сондленда з Єрмаком, описаний в доповіді, - єдиний відомий випадок, коли американський чиновник повідомляє представнику української влади про залежність виділення США допомоги Україні від заяви про розслідування.

Посол США при ЄС вже відповідав на запитання конгресменів на закритих слуханнях. З оприлюднених стенограм стало відомо, що він спочатку заперечував свою обізнаність щодо причин затримки з виділенням понад $390 млн оборонної підтримки Україні. Він навіть зауважив, що у телефонній розмові у вересні президент Трамп спростував, що допомога Україні була припинена для того, аби натиснути на Київ.

Втім, пізніше в письмових свідченнях Сондленд «припустив», що це насправді могло бути передумовою для того, щоби новий президент України оголосив про початок розслідування проти компанії Burisma, де працював Гантер Байден, син ексвіцепрезидента США й головного конкурента Дональда Трампа на виборах.

Нагадаємо, 10 грудня демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Раніше представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».

Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.