Лавров майже годину розмовляв із Трампом у Вашингтоні



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Після переговорів Лавров не став відповідати на питання журналістів, які чекали на нього, а тільки помахав їм рукою

Глава МЗС Росії запропонував Трампу опублікувати переписку РФ та США щодо втручання в американські вибори

У Вашингтоні завершилися переговори президента США Дональда Трампа і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що проходили у вівторок, 10 грудня.

Про це повідомляє «Тасс».

Відзначається, що бесіда американського лідера з російським міністром тривала близько 45-50 хвилин.

Після переговорів Лавров не став відповідати на питання журналістів, які чекали на нього, а тільки помахав їм рукою.

Згодом глава МЗС Росії заявив, що запропонував Трампу опублікувати переписку РФ та США щодо втручання в американські вибори.

Нагадаємо, 10 грудня глава МЗС Росії прибув до Вашингтона. Раніше він зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео.

Помпео застеріг Лаврова від втручання в президентські вибори 2020 року.

Також він обговорив з Лавровим «нормандський саміт» і нагадав, що Крим - Україна