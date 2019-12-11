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    У світі

    Лавров майже годину розмовляв із Трампом у Вашингтоні

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    <p>Після переговорів Лавров не став відповідати на питання журналістів, які чекали на нього, а тільки помахав їм рукою</p> - Лавров майже годину розмовляв із Трампом у Вашингтоні

    Після переговорів Лавров не став відповідати на питання журналістів, які чекали на нього, а тільки помахав їм рукою

    Глава МЗС Росії запропонував Трампу опублікувати переписку РФ та США щодо втручання в американські вибори

    У Вашингтоні завершилися переговори президента США Дональда Трампа і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що проходили у вівторок, 10 грудня.

    Про це повідомляє «Тасс».

     Відзначається, що бесіда американського лідера з російським міністром тривала близько 45-50 хвилин.

    Після переговорів Лавров не став відповідати на питання журналістів, які чекали на нього, а тільки помахав їм рукою.

    Згодом глава МЗС Росії заявив, що запропонував Трампу опублікувати переписку РФ та США щодо втручання в американські вибори.

    Нагадаємо, 10 грудня глава МЗС Росії прибув до Вашингтона. Раніше він зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео.

    Помпео застеріг Лаврова від втручання в президентські вибори 2020 року.

    Також він обговорив з Лавровим «нормандський саміт» і нагадав, що Крим - Україна

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