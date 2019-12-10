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    Трамп назвав офіційні звинувачення проти нього «сміхотворними»

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    10 грудня демократи у Палаті представників США&nbsp;висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу&nbsp;за двома статтями у справі про імпічмент - Трамп назвав офіційні звинувачення проти нього «сміхотворними»
    10 грудня демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент

    Глава Білого дому назвав голову комітету з питань розвідки Адама Шиффа «абсолютно корумпованим політиком, який зробив жахливу і шахрайську заяву»

    Президент США Дональд Трамп назвав «сміхотворними» офіційні звинувачення, проєкт яких був сьогодні оприлюднений у Палаті представників.

    Про це Трамп написав у Twitter.

    «Надлер (Джеррольд Надлер - голова комітету з питань судової влади Палати представників. - ред.) Тільки що сказав, що я «тиснув на Україну, щоб втручатися в наші вибори 2020 року». Сміховинно, і він знає, що це неправда. І президент, і міністр закордонних справ України багато разів говорили, що «ТИСКУ НЕ БУЛО». Надлер і демократи це знають, але відмовляються визнавати!», - написав Трамп.

    Він також розкритикував голову комітету з питань розвідки Адама Шиффа, назвавши його «абсолютно корумпованим політиком, який зробив жахливу і шахрайську заяву».

    «Його зловили на цьому, він дуже зніяковів, але з ним нічого не сталося після скоєння цього шахрайства», - написав Трамп, зазначивши, що в кінці-кінців, за це доведеться відповісти.

    Нагадаємо, 10 грудня демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

    Раніше представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

    У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

    Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».

    Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

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