Зеленський не попадав у формат «нормандської четвірки», - психолог



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9 грудня 2019 року. Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками «нормандського саміту» Фото REUTERS

Експерт вважає, що глава держави робив дуже багато зайвих рухів у порівнянні з іншими учасниками

Невербальний психолог Валентин Кім в інтерв’ю «Главкому» пояснив, що президент Володимир Зеленський під час Нормандської зустрічі 9 грудня у Парижі робив дуже багато жестів, які вказували на його хвилювання.

«Під час фінальної пресконференції Володимир Олександрович часто торкався губ – буквально «затикав» собі рота, тримав пальцями, а його спина була постійно прямою, - зауважує психолог. - Крім того, Зеленський робив дуже багато рухів у порівнянні з іншими учасниками, відтак він не попадав у їхній формат».

Фахівець для порівняння нагадав президента США Дональда Трампа, поведінка якого також часто вибивається з формату протокольного спілкування. Проте, за словами Кіма, у американського президента «позиція завжди дуже сильна, він затикає рота іншим».

Психолог підкреслив: якщо брати вербальний компонент, то слова Зеленського на пресконференції – це демонстрація дій, а не результатів: «я робив», «я піднімав питання», «я намагався». «Людина, яка досягла якихось результатів, не структурує мовлення таким чином (звісно, що не він писав цей текст, але з його міміки видно, що він повністю погоджується із тим, що говорить). Зеленський не досяг поставлених цілей, і відчувалось, що президент засмучений», - підсумував експерт.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

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Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

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