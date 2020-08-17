У США зафіксували найвищу температуру повітря на Землі за понад сто років



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Востаннє подібна спека була зафіксована ще у 1913 році також у Долині смерті

У Долині Смерті американські метеорологи зафіксували температуру повітря +54.4°

Метеорологічна станція Національної служби США (NWS) зафіксувала 16 серпня температуру повітря 54.4°C в Національному парку «Долина смерті» у штаті Каліфорнія. Про це повідомляє Dailymail.

«Цей показник вважається попереднім, але ще не офіційним. У разі підтвердження це буде найвища температура з липня 1913 року, що також була зафіксована в Долині Смерті», - йдеться в заяві NWS Лас - Вегас.

У ВВС відзначають, що рекорд 1913 року (56,6 градусів Цельсія) скоріше всього був некоректним, бо інші спостереження в регіоні не підтверджують цього факту.

Якщо рекорд підтвердиться, то він буде зафіксований, як найвищий на Землі за всю історію спостережень.

Метеорологи зазначають, що показовим рекордом вважається 55 градусів, що зареєстрували у Тунісі у 1931 році, але він також не має достовірних підтверджень.

Американські метеорологи наразві фіксують неймовірну спеку на західному узбережжі США.

«У країні продовжується рекордна хвиля спеки. 54 млн людей живуть при 100F (37,7 за Цельсієм)», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що цього тижня до України повернеться спека. Темпартура протягом тижня підніматиметься до 34 градусів тепла.