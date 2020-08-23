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    Політика

    Президент привітав українців з Днем Державного прапора

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    <p>&laquo;Усі знають, які кольори символізують свободу, незламність та&nbsp;гідність. Це &ndash; синій і&nbsp;жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі&raquo; &ndash; президент</p> - Президент привітав українців з Днем Державного прапора

    «Усі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність. Це – синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі» – президент

    Скріншот з відео

    Сьогодні в Україні відзначають День Державного прапора

    Президент Володимир Зеленський привітав громадян України з Днем Державного прапора. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

    «Усі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність. Це – синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі», – почав президент.

    «Дорогі українці, вивісьте сьогодні прапор зі свого вікна. Або ж пов’яжіть на руку синьо-жовту стрічку. Чи просто про себе, в душі, попросіть у Бога процвітання для нашої країни. З Днем Державного прапора!», – написав Зеленський.

    Нагадаємо, цими вихідними Україна відзначає 29 річницю своє Незалежності. У столиці та інших великих містах у ці дні відбудеться низка заходів: як традиційних, так і унікальних. Карантинна афіша.

    Як повідомлялося, поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор.

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