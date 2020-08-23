Президент привітав українців з Днем Державного прапора



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«Усі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність. Це – синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі» – президент Скріншот з відео

Сьогодні в Україні відзначають День Державного прапора

Президент Володимир Зеленський привітав громадян України з Днем Державного прапора. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

«Усі знають, які кольори символізують свободу, незламність та гідність. Це – синій і жовтий. Кольори українського прапора. Кольори української душі», – почав президент.

«Дорогі українці, вивісьте сьогодні прапор зі свого вікна. Або ж пов’яжіть на руку синьо-жовту стрічку. Чи просто про себе, в душі, попросіть у Бога процвітання для нашої країни. З Днем Державного прапора!», – написав Зеленський.

Нагадаємо, цими вихідними Україна відзначає 29 річницю своє Незалежності. У столиці та інших великих містах у ці дні відбудеться низка заходів: як традиційних, так і унікальних. Карантинна афіша.

Як повідомлялося, поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор.

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