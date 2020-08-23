Сестра Трампа розповіла про його безпринципність і брехню



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Сестра припустила, що її брат «взагалі нічого не читає»

«Трамп постійно змінює позицію, погано готується до виступів і бреше» – Меріенн Трамп Беррі

Меріенн Трамп Беррі, старша сестра президента США Дональда Трампа, розкритикувала його політику «нульової терпимості» щодо мігрантів і назвала безпринципною, жорстокою і фальшивою людиною. Про це свідчить таємно записана на плівку її розмова з племінницею американського лідера Мері Трамп. Плівка надана газеті The Washington Post.

83-річна Трамп Беррі – відставна суддя. В ході бесіди з племінницею американського лідера вона засудила дії влади, які притягали мігрантів до кримінальної відповідальності і розлучали дорослих з дітьми на кордоні. «У нього немає принципів. Абсолютно ніяких. (...) Якщо ти релігійна людина, ти б хотів допомагати людям, а не займатися ось цим», – обурилася вона, додавши, що Трампу не можна довіряти.

На думку сестри господаря Білого дому, Трамп постійно змінює позицію, погано готується до виступів і бреше. Вона припустила, що її брат «взагалі нічого не читає», маючи на увазі доповіді відомств, які потрапляють на стіл до президента.

16 серпень помер молодший брат глави держави Роберт Трамп. Йому було 72 роки. Незадовго до смерті його доставили в Пресвітеріанський госпіталь через «важке захворювання». Однак подробиць не наводилося.

Роберт Трамп цього літа намагався через суд заборонити публікацію книги Мері Трамп, дочки їх покійного брата Фреда «Занадто багато і завжди бракує: як моя сім’я створила найнебезпечнішу людину в світі».

До слова, Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Байдена США стануть «нудною країною».

Нагадаємо, Дональд Трамп помітно скоротив відставання за популярністю серед виборців від найбільш ймовірного суперника на виборах від Демократичної партії Джо Байдена.

Як повідомлялося, Трамп побачив «багато ненависті» на з’їзді демократів.