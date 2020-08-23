З'їзд демократів: у промові Байдена угледіли плагіат



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Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден

У його промові Байдена побачили схожість зі словами з передсмертної записки голови лівої канадської Нової демократичної партії

Кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена звинуватили в спробі плагіату.

Як повідомляє Washington Examiner, у його промові на з'їзді партії побачили схожість зі словами з передсмертної записки голови лівої канадської Нової демократичної партії Джека Лейтона.

Байден виголосив промову в завершальний день з'їзду партії й офіційно погодився бути висунутим на посаду глави держави. На завершення промови він сказав, що «Любов сильніше ненависті. Надія сильніша за страх. Світло сильніше темряви».

У цій фразі американські ЗМІ побачили пряму аналогію зі словами з передсмертної записки голови лівої канадської Нової демократичної партії Джека Лейтон. Схожі слова він написав у 2011 році.

«Друзі мої, любов краще гніву. Надія краще, ніж страх. Оптимізм краще відчаю», – йдеться в рядках Лейтона.

Зазначимо, що це вже не перша ситуація, коли Байдена викрили у плагіаті чужої промови. Так, під час президентської кампанії в 1988 році його звинуватили в запозиченні промови лідера британської лейбористської партії Ніла Кіннока.

Також на з'їзді демократів у Каліфорнії в 1987 році Байден сказав аудиторії про «покликання кожного покоління американців». Цю ж фразу використовував Джон Кеннеді у своїй інавгураційній промові 1961 року.

До слова, чинний президент Дональд Трамп побачив «багато ненависті» на з'їзді демократів.

Як відомо, цього тижня на з’їзді колишній віцепрезидент США Джо Байден був офіційно обраний кандидатом в президенти від демократів.

Джо Байден закликав американців об'єднатися, щоб подолати «епоху темряви в Америці».

Від Республіканської партії на виборах в листопаді йому буде протистояти чинний президент США Дональд Трамп.

Також Демократична партія США офіційно затвердила Камалу Гарріс кандидаткою на посаду віцепрезидента США.



Вибори в США намічені на 3 листопада 2020 року.