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    Думки вголос

    Пандемія коронавірусу: лікарі сміються крізь сльози над бадьорими звітами влади

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Пандемія коронавірусу: лікарі сміються крізь сльози над бадьорими звітами влади

    Колапс системи охорони здоров‘я не наближається, він вже стався

    До мене зателефонував лікар з Дунаївців. Це Хмельниччина. Керівництво районної лікарні лежить з ковідом, багато медперсоналу також. Немає засобів захисту, антибіотиків. Нічого! Просять знайти благодійні фонди, бо ситуація SOS. Над бадьорими звітами влади просто сміються крізь сльози: підвищенну ставку тарифікують похвилинно (!!!) - от скільки хвилин провів медик біля хворого, за стільки і отримав компенсацію. Жлобство вищого гатунку, особливо на фоні великого крадівництва на дорогах за рахунок ковід-фонду. Дунаївці - не поодинокий випадок. Те саме відбувається у більшості районних лікарень, і не тільки Хмельницької області.
    На днях зв‘язався зі мною киянин, який повідомив про те, як працюють з хворими на ковід в 4-й лікарні. Не буду описувати весь цей жах своїми словами, самі можете прочитати за посиланням в коментарях.
    Я бачив, як влада до чогось готувалась погано. Я досі не бачив, щоб влада не готувалась взагалі. Колапс системи охорони здоров‘я не наближається, він вже стався. Тому, бережіть себе максимально, не нехтуйте простими правилами: маски, дезінфектори, відстань. І дай Боже нам всім пережити цю пошесть.

    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Хмельниччина лікар коронавірус
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