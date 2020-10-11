Пандемія коронавірусу: лікарі сміються крізь сльози над бадьорими звітами влади

Колапс системи охорони здоров‘я не наближається, він вже стався

До мене зателефонував лікар з Дунаївців. Це Хмельниччина. Керівництво районної лікарні лежить з ковідом, багато медперсоналу також. Немає засобів захисту, антибіотиків. Нічого! Просять знайти благодійні фонди, бо ситуація SOS. Над бадьорими звітами влади просто сміються крізь сльози: підвищенну ставку тарифікують похвилинно (!!!) - от скільки хвилин провів медик біля хворого, за стільки і отримав компенсацію. Жлобство вищого гатунку, особливо на фоні великого крадівництва на дорогах за рахунок ковід-фонду. Дунаївці - не поодинокий випадок. Те саме відбувається у більшості районних лікарень, і не тільки Хмельницької області.

На днях зв‘язався зі мною киянин, який повідомив про те, як працюють з хворими на ковід в 4-й лікарні. Не буду описувати весь цей жах своїми словами, самі можете прочитати за посиланням в коментарях.

Я бачив, як влада до чогось готувалась погано. Я досі не бачив, щоб влада не готувалась взагалі. Колапс системи охорони здоров‘я не наближається, він вже стався. Тому, бережіть себе максимально, не нехтуйте простими правилами: маски, дезінфектори, відстань. І дай Боже нам всім пережити цю пошесть.

Джерело: блог Володимира Ар'єва

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.