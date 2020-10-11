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    Політика

    Хворий на коронавірус Порошенко почувається краще, – ЗМІ

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    П&rsquo;ятий президент Петро Порошенко - Хворий на коронавірус Порошенко почувається краще, – ЗМІ
    П’ятий президент Петро Порошенко

    Подробиць щодо самопочуття Порошенка представник команди не надав

    П’ятий президент Петро Порошенко, хворий на Covid-19, почувається вже краще. Про це повідомив представник команди Порошенка у коментарі «Українській правді».

    «Йому краще», – розповів представник команди.

    У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Хворі на діабет належать до групи ризику при Covid-19.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    Як повідомлялося 3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

    7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728). 

    Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 261034 людини, одужали 113507 осіб, летальних випадків – 4972.

    Петро Порошенко президент коронавірус
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