Хворий на коронавірус Порошенко почувається краще, – ЗМІ



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П’ятий президент Петро Порошенко

Подробиць щодо самопочуття Порошенка представник команди не надав

П’ятий президент Петро Порошенко, хворий на Covid-19, почувається вже краще. Про це повідомив представник команди Порошенка у коментарі «Українській правді».

«Йому краще», – розповів представник команди.

У 55-річного Порошенка цукровий діабет. Хворі на діабет належать до групи ризику при Covid-19.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п’ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

Як повідомлялося 3 жовтня, Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень.

7 жовтня дружина експрезидента Марина Порошенко повідомила, що його стан погіршився через загустілу кров, яку лікарі навіть не могли взяти на аналіз. З того часу інформації про стан Порошенка не було.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4768 осіб. Це на 960 випадків менше, ніж днем раніше (5728).

Одужали за минулу добу – 937 людей (у попередній день 1920), померли 85 осіб, (у попередній день 108).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 261034 людини, одужали 113507 осіб, летальних випадків – 4972.